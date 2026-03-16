إعلان هام لفائدة المحبوسين بخصوص تحويل الأموال !

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المواطنين عن إطلاق خدمةالدفع الالكتروني للمبالغ المالية لفائدة المحبوسين.

وتم إطلاق هذه الخدمة يوم الخميس الفارط على مستوى كل من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل الحراش التابعة لمجلس قضاء الجزائر. ومؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة التابعة لمجلس قضاء تيبازة.

ويتم ذلك باستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني ( TPE )، على أن تتواصل العملية تدريجيًا إلى غاية تعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني.

كما يمكن لزوار المحبوسين تحويل مبالغ مالية لفائدة ذويهم المحبوسين يوم الزيارة مباشرة على مستوى المؤسسة العقابية. باستعمال البطاقة الذهبية الشخصية، البطاقة البنكية الشخصية.

ومن مزايا هذه الخدمة إنجاز المعاملات المالية لصالح المحبوسين بكل يسر و سهولة. تحويل فوري و آمن للمبالغ المالية لفائدة المحبوسين. تسليم وصل يثبت عملية التحويل. إجراء العملية دون أي رسوم إضافية على المرسل. الدفع مباشرة بالبطاقة دون الحاجة إلى سيولة مالية. والاستغناء عن التنقل إلى مراكز البريد.

و تندرج هذه الخدمة في إطار عصرنة المرفق العمومي و تعزيز الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين.