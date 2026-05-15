إعلان هام لفائدة المواطنين والمكلفين بالضريبة

سجّلت المديرية العامة للضرائب أنّ بعض المواطنين والمكلفين بالضريبة قد فهموا، عن غير قصد، من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) المرسلة من طرف مصالحها، أنهم معنيون مباشرة بإجراءات التسوية الجبائية المذكورة.

وعليه، أوضحت المديرية العامة للضرائب، عبر بيان لها، أن الرسالة النصية المتضمنة “تدعوكم المديرية العامة للضرائب للتقرب من مصالحها للاطلاع على تدابير التسوية الجبائية mfdgi.gov.dz”، لا تتعلق إطلاقاً بالوضعية الجبائية الشخصية للمعنيين. ولا تعني وجود إجراء جبائي خاص بهم.

وأضافت أن الرسالة، تندرج في إطار الحملة الإعلامية والتحسيسية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب. قصد التعريف والترويج للتدابير الاستثنائية الخاصة المدرجة في المواد 93 و122 من قانون المالية لسنة 2026. في ما يتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية، وإلغاء وتطهير الديون الجبائية.

كما تأتي هذه الحملة تزامناً مع تنظيم الأيام المفتوحة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب عبر مختلف ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 ماي 2026. بهدف تحسيس المواطنين والمكلفين بالضريبة، وتبسيط وشرح مختلف التسهيلات والتدابير الجديدة التي تتيحها هذه الأحكام الاستثنائية.