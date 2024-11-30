إعلان هام لكل من يملك البطاقة الذهبية

دعت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها، إلى توخي الحيطة والحذر فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الذهبية.

وقال بيان للمؤسسة، أنه وتفاديا للوقوع ضحية لعمليات النصب والإحتيال، على المواطنين توخي الحيطة والحذر فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الذهبية. خاصة رقم Cvv ورمز OTP.

كما حذرت بريد الجزائر، من تحميل التطبيقات المزيفة، ونشرت روابط تحميل تطبيق بريدي موب وECCP كما يلي:

https://play.google.com/store/apps/details…

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp