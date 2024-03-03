إعلان هام للطلبة.. إعادة فتح منصة “منحتي”

أعلنت مديرية الخدمات الجامعية لولاية تيارت لجميع طلبة الطورين الأول والثاني. عن إعادة فتح منصة منحتي إبتداءا من الفاتح مارس إلى غاية 15 أفريل.

وأشارت إلى أن إعادة فتح المنصة جاء من أجل التسجيل لطلب وتجديد المنحة للسنة الجامعية 2024/2023. بالنسبة للطلبة الذين لم يقوموا بالتسجيل من قبل. وكذا الإطلاع على قرار قبول أو عدم قبول الطلب بالنسبة للطلبة الذين قاموا بالتسجيل في الفترة الأولى. ناهيك عن تسوية الوضعية بالنسبة للطلبات الناقصة من خلال إعادة إدراج الوثائق الناقصة.

كما أنه يإمكان الطلبة الذين استفادوا من منحة أكتوبر “إستثناءا” مباشرة بعد التسجيل في الجامعة دون التسجيل في المنصة مطالبون بالتسجيل في المنصة وإلا سيتم توقيف منحهم. و كل طالب يقوم بالتسجيل في المنصة سوف يستفيد من المنحة إبتداءا من شهر مارس أو أفريل بأثر رجعي منذ شهر أكتوبر.

كما أشارت مديرية الخدمات الجامعية، أن المنحة الجامعية حق يكفله القانون للطالب الجامعي وفق شروط وضوابط قانونية. حيث أن منحة شهري جانفي وفيفري ستكون في حساباتهم الأيام القليلة القادمة.