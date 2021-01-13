إعلان هام للطلبة الجزائريين الممنوحين العالقين بالخارج

تدعو وزارة التعليم العالي الممنوحين العالقين بالخارج أو الذين تنتهي منحهم الدراسية قريبا للتسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

وحسب بيان للوزارة، فعلى المعنيين التسجيل في المنصة، قبل يوم السبت 16 جانفي 2021 على الرابط الآتي:

https://services.mesrs.dz/SDFPEI/login/index.php