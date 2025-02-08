إعلان هام للفلاحين

دعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية باتنة، الفلاحين الراغبين في غراسة أشجار التين، اللوز والفستق إلى التقرب من الأقسام الفرعية الفلاحية التابعين لها من أجل إيداع طلب الاستفادة برنامج توسيع وتطوير شعبة الأشجار المثمرة المقاومة للموسم الفلاحي 2024/2025.

وأوضحت المديرية أنه على الفلاحين التقرب من الأقسام الفرعية الفلاحية التابعين لها من أجل إيداع طلب الاستفادة. مرفوقين بالملف التالي: بطاقة الفلاح 2025 بطاقة بيانية 2025، نسخة من وثائق الارض للقطعة المراد غرستها. (دفتر عقاري، عقد امتياز أو شهادة ادارية)، اثبات بامتلاك مصدر ماء ثابت، تعهد والتزام بالمحافظة والاعتناء بالاشجار.

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