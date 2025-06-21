إعلان هام للمؤسسات المتحصلة على وسم “label Startup”

ذكرت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كل المؤسسات المتحصلة على وسم “label Startup”، بأهمية المشاركة ضمن مبادرة خريطة المؤسسات الناشئة الجزائرية (Algeria Startups Map).

وأوضحت الوزارة، أن هذا المشروع، هو منصة تفاعلية تهدف إلى إبراز القدرات الابتكارية للمؤسسات الناشئة على المستويين الوطني والدولي.

وتسهيل ربطها بمختلف الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار (مستثمرين، شركاء، هياكل دعم…). وتعزيز اندماجها في شبكات التعاون الاستراتيجي. وكذا تجسيد سياسات عمومية قائمة على المعطيات الميدانية.

وأشار البيان، إلى أنه، وفي خطوة اولى، تم توجيه مراسلة إلكترونية إلى كافة المؤسسات الناشئة. تتضمن تفاصيل المبادرة ورابط التسجيل.

وجددت الوزارة دعوتها لتلك المؤسسات إلى التفاعل الإيجابي والمساهمة الفعالة من خلال ملء الاستمارة عبر المنصة الرقمية التالية، قبل تاريخ 30 جوان 2025:

https://startup.dz/algeriastartupmap