إعلان هام للمتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية

تعلم وزارة الفلاحة كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني، الموجهة لإعادة البيع على الحالة، اعفاءها من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، يخص هذا الإجراء، كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني ومنها: “بذور، شتائل، مواد الصحة النباتية الخاصة بالاستعمال الفلاحي، عتاد الري وكذا الحيوانات الحية، إضافة لأغذية الانعام، الأدوية ومواد الصحة الحيوانية”، الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

وأوضح البيان، بأن وزارة التجارة وترقية الصادرات نظرا لأهمية تلك المواد الأولية المذكورة سالفا. قررت اعفاءها من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.

مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الرامية لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. من خلال ضمان توفير تلك المواد الأولية الأساسية في الوقت المناسب للفلاحين. والتي تشكل عناصرا أساسية للنهوض بالقطاع الفلاحي.

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