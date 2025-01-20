إعلان هام للمسافرين إلى السعودية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، أنه يتوجب على جميع المسافرين إلى السعودية تقديم شهادة تثبت تلقيهم لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ والتأكد من أداء التطعيمات المطلوبة قبل موعد الرحلة بما لا يقل عن 10 أيام.

وحسب بيان للجوية الجزائرية، يُقبل فقط دفتر التلقيح الدولي الذي يحمل ختما دائريا رسميًا للدولة.

وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداءً من 10 فيفري 2025، بدلاً من التاريخ المعلن سابقا 1 فيفري 2025.

ولضمان رحلة مريحة، تدعو الخطوط الجوية الجزائرية جميع المعتمرين إلى الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الإعلان.