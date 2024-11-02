إعلان هام للمسافرين على خط الجزائر– العفرون

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، تعديل توقيت انطلاق قطار خط الجزائر - العفرون.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على “الفايسبوك”، أنه تم تعديل توقيت انطلاق قطار خط الجزائر – العفرون. حيث سيكون الانطلاق على الساعة السادسة وخمسة عشرة دقيقة صباحا (15: 6). عوض السادسة والنصف (30: 6)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 03 نوفمبر 2024.

كما أكدت الشركة أنها تسعى دائما للإصغاء لطلبات المسافرين والاستجابة لها، من أجل تقديم أفضل خدمة لفائدة المواطنين. حسب ما تقتضيه سيرورة الأشغال مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية أمن وسلامة المسافرين والقطارات.

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