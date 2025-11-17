إعلان هام للمستثمرين

دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، جميع المستثمرين المعنيين بضرورة إيداع الكشف السنوي لتقدّم مشاريعهم الاستثمارية، وذلك وفقاً لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.

وتأتي هذه العملية، في إطار متابعة انجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الشبابيك الوحيدة.

وعليه، يُرجى من المستثمرين الذين لم يقوموا بعد بإيداع هذا الكشف، التوجّه، في أقرب الآجال. إلى الشبابيك الوحيدة التي سجلوا فيها مشاريعهم. لتسوية هذه الوضعية وفق النموذج المتاح عبر الرابط التالي:

https://tinyurl.com/m64p42sw

ويأتي ذلك، لتفادي إلغاء شهادة تسجيل المشروع والمزايا المرتبطة بها.