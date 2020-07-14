إعلان هام للمستفيدين من سكنات الترقوي العمومي بسيدي عبد الله في العاصمة

تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، المستفيدين من سكنات الترقوي العمومي في سيدي عبد الله بالعاصمة، لإتمام الإجراءات المتعلقة بتحرير عقود الملكية الخاصة بسكناتهم.

ودعت ذات المؤسسة، في بيان لها، كل من المستفيدين من سكنات الترقوي العمومي في مواقع 1200 مسكنQ35، وموقع 1067 مسكن، Q10، بسيدي عبد الله ، التقرب من الموثقيين المذكورين أسفله، لإتمام الإجراءات المتعلقة بتحرير عقود الملكية الخاصة بسكناتهم:

وبالنسبة للمستفيدين من سكنات موقع 1200 مسكن ترقوي عمومي Q35، عليهم التقرب من الأستاذة زيتوني عبلة الزهرة، والتي يقع عنوانها بطريق الهقار عمارة 47 رقم 08 في حيدرة، ورقم هاتفها: 90-90-60-021.

أما بالنسبة لموقع 1067 مسكن ترقوي عمومي Q10، فعلى المستفيدين التقرب من الأستاذ مداني توفيق، والذي يقع عنوانه بحي 488 مسكن عمارة 02 الطابق الأول رقم 01 بباش جراح، ورقم هاتفه: 43-12-76-023 .