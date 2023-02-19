إعلان هام للمستفيدين من منحة البطالة والمعنيين بالتكوين

نشرت الوكالة الوطنية للتشغيل، إعلانا هاما لفائدة طالبي العمل المستفدين من منحة البطالة والمعنيون بالتكوين دورة فيفري 2023.

وجاء في بيان للوكالة، أن كل المستفيدين من منحة البطالة الذين استلمو رسالة فحواها: “يرجى سحب رسالة توجيهكم لمركز التكوين المهني عبر منصة منحة في غضون 723 ساعة”، أنهم معنيون بالتكوين دورة فيفري 2023.

وعليه، دعت الوكالة، إلى سحب رسالة التوجيه من موقع منحة وتسجيل في مركز التكوين المحدد في رسالة التوجيه خلال 72 ساعة.