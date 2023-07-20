إعلان هام للمستفيدين من منحة البطالة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل، عن إطلاق عملية إستطلاع عبر منصة منحة، لفائدة كافة المستفيدين من منحة البطالة الذين لا يملكون أي تأهيل.

وأوضحت الوكالة عبر بيان لها، أن هذا الاستطلاع يسمح برصد ومعرفة التخصصات التي يرغب فيها المستفيدون من منحة البطالة. والتي تتوافق مع مستواهم التعليمي حسب العروض المناحة عبر مراكز التكوين.

بالإضافة إلى إتاحة فضاء لإبداء اقتراحات حول دورات أخرى يعتقدون بأنها تناسبهم.

وأشار البيان، إلى أن القيام بهذا الإستطلاع يكون عبر الدخول إلى منصة منحة البطالة. ثم الضغط على زر استطلاع الرأي ثم إدخال رقم بطاقة طالب العمل، ثم ورقم التعريف الوطني.