إعلان هام للمصدرين الجزائريين

أنهت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجكس”، إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير أن شركة CNAN الجزائرية قد برمجت رحلة بحرية لسفينة مخصصة لشحن البضائع والمواد القابلة للتصدير متجهة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأوضحت الوكالة الوطنية، أن الرحلة البحرية ستكون خلال الفترة بين 28 فيفري و 04 مارس 2025. حيث سيتم شحن البضائع من ميناء الجزائر إلى غاية 28 فيفري 2025. أما شحن البضائع من ميناء وهران سيستمر إلى غاية 04 مارس 2025.

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