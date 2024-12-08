إعلان هام لمالكي هذه المركبات

دعت وزارة الداخلية، جميع مالكي المركبات التي لا تعرف سنة أول وضع لها في السير ( XXXXX-X22-XX) أو (XXXXX-X33-XX) للتقدم إلى مصالح المناجم المختصة إقليمياً.

وحسب بيان للوزارة، فإن المعنيين مدعوون للتقدم إلى مصالح المناجم المختصة إقليميا، بهدف إخضاع مركباتهم إلى مراقبة المطابقة. بما يسمح لهم باستكمال ترقيمها وفق السنة المحددة على مستوى

المصالح المختصة.

وسيسمح هذا الإجراء لأصحاب هذه المركبات من تسوية وضعيتها ووضعها للسير، وإخضاعها للمراقبة التقنية وكذا بيعها.