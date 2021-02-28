إعلان هام لموظفي التربية المسجلين عبر بوابة “ترقية”

تدعو وزارة التربية، الموظفين المترشحين للمناصب العليا للمصالح غير الممركزة لوزارة التربية، عبر بوابة “ترقية” لإستخراج إستمارة معلوماتهم.

وجاء في بيان للوزارة، إن المعنيين، والمسجلين عن بعد على النظام الرقمي الموسوم بترقية، مدعوون للدخول مجددا إلى الفضاء الخاص بهم.

ودعت الوزارة، المعنيين، لإستخراج استمارة معلوماتهم من أجل التأكد من صحة معلوماتهم المدونة عليها ومراجعتها.

بالإضافة إلى تعديل المعلومات على النظام في حالة تسجيلهم لأي خطأ.

وأشار البيان، إلى إن صحة المعلومات تعكس صدق ونزاهة المعني.

موضحا إن هذه الأخيرة تعتبر من أهم العناصر المشكلة لمعيار النزاهة.

ويأتي هذا قبل غلق باب الترشح لهذه المناصب يوم الخميس 4 مارس 2021 على الساعة الثانية عشر زوالا.