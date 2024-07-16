إعلان هام لمُسافري رحلة مرسيليا_سكيكدة

دعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الزبائن المتوجهين عبر رحلة مرسيليا_سكيكدة ليوم 17 جويلية 2024 على متن سفينة الجزائر 2، وبحوزتهم مركبات، أنه يتوجب عليهم الحضور في تمام الساعة 10:30 صباحا على مستوى البوابة 3B مرفقين بتذاكر سفرهم ولوحات الترقيم الصحيحة.

ودعت المؤسسة، المسافرين الراجلين التوجه نحو البوابة 3C إبتداءا من الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنها تسعد دوما بخدمة زبائنها، وتتمنى لهم سفرا ممتعا على متن سفنها.