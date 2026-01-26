إعلان هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن إطلاق عملية فتح الحسـابات الإلكترونية على البوابـة الجزائرية للحج وتطبيـق ركب الحجيج.

ودعا الديوان الوطني للحج والعمرة، جميع المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا الموسم 1447هـ/2026م، الذين اختاروا السفر مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى المسارعة بإنشاء حساباتهم عبر البوابة الجزائرية للحج ابتداء من يوم الثلاثاء 8 شعبان 1447هـ الموافق لـ 27 جانفي 2026م على الساعة 14:00 زوالا.