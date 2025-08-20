إعــــلانات
الوطني

إعلان هام من السفارة الأمريكية في الجزائر

بقلم أسماء.ع
إعلان هام من السفارة الأمريكية في الجزائر
  • 1525
  • 0

أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر، عن تمديد آجال التسجيل في برنامج فولبرايت لمساعدي تدريس اللغات الأجنبية.  (FLTA) 2026 إلى غاية 30 أوت 2025.

‎ويمنح هذا البرنامج المعلمين في بداية حياتهم المهنية فرصة المساعدة. في تدريس اللغة العربية في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. مع تعزيز مهاراتهم التدريسية واكتساب خبرة مهنية قيّمة.

‎ ويكون آخر أجل  30 أوت الجاري.

‎ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط: https://www.facebook.com/share/v/1KDLUdmzz9/

‎ تفاصيل البرنامج وشروط المشاركة:

https://dz.usembassy.gov/fulbright-foreign-language

رابط دائم : https://nhar.tv/yLzWs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر