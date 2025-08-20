إعلان هام من السفارة الأمريكية في الجزائر
بقلم أسماء.ع
أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر، عن تمديد آجال التسجيل في برنامج فولبرايت لمساعدي تدريس اللغات الأجنبية. (FLTA) 2026 إلى غاية 30 أوت 2025.
ويمنح هذا البرنامج المعلمين في بداية حياتهم المهنية فرصة المساعدة. في تدريس اللغة العربية في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. مع تعزيز مهاراتهم التدريسية واكتساب خبرة مهنية قيّمة.
ويكون آخر أجل 30 أوت الجاري.
ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط: https://www.facebook.com/share/v/1KDLUdmzz9/
تفاصيل البرنامج وشروط المشاركة:
https://dz.usembassy.gov/fulbright-foreign-language
