إعلان هام من السفارة الأمريكية في الجزائر

أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر، عن تمديد آجال التسجيل في برنامج فولبرايت لمساعدي تدريس اللغات الأجنبية. (FLTA) 2026 إلى غاية 30 أوت 2025.

‎ويمنح هذا البرنامج المعلمين في بداية حياتهم المهنية فرصة المساعدة. في تدريس اللغة العربية في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. مع تعزيز مهاراتهم التدريسية واكتساب خبرة مهنية قيّمة.

‎ ويكون آخر أجل 30 أوت الجاري.

‎ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط: https://www.facebook.com/share/v/1KDLUdmzz9/

‎ تفاصيل البرنامج وشروط المشاركة:

https://dz.usembassy.gov/fulbright-foreign-language