إعلان هام من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عن فتح وكالاته الولائية بصفة استثنائية، هذا السبت، لأجل تمكين أرباب العمل من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة.

وحسب بيان للصندوق، ستفتح الوكالات الولائية للصندوق أبوابها بصفة استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع. الموافق ليوم السبت 28 فيفري الجاري. وذلك قصد السماح لأرباب العمل بالوفاء بالتزاماتهم في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي. في الآجال المحددة وتجنب عقوبات وغرامات التأخير”.