إعلان هام من “سانتياف” بخصوص مواقيت سير قطارات الخطوط الكبرى

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، عن مواقيت سير قطارات الخطوط الكبرى، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الشركة، في بيانها، بأنه تم تعليق رحلتي القطار (آغا - تبسة – آغا) و (تقرت – آغا) استثنائياً أول أيام العيد. وذلك أول أيام العيد الموافق للأربعاء، 27 ماي 2026.

على أن تتم العودة إلى العمل بالبرنامج اليومي العادي لرحلات الخطوط الكبرى بداية من ثاني أيام العيد (الخميس 28 ماي).