إعلان هام من سفارة أمريكا للمقيمين بالجزائر

أعلنت سفارة أمريكا في الجزائر عن فتح باب التسجيل في برنامج “SUSI” للباحثين لعام 2025.

وذكّرت السفارة في منشور لها، بشروط البرنامج والتسجيل من أجل تعميق فهم للمجتمع والثقافة والمؤسسات الأمريكية.

وأوضحت السفارة، أن برنامج Study of the U.S. Institutes (SUSI) يوفر تجربة مكثفة وممولة بالكامل لمدة 5-6 أسابيع. مخصصة للمهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية في مجالات مثل السياسة، الأدب، الإعلام، وغيرها. والمؤهلون الباحثون والمهنيون المقيمون في الجزائر.

كما أشارت السفارة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو 24 ديسمبر 2024. وتقديم الطلبات يكون عبر الرابط : ‪exchanges.state.gov/susi‬

