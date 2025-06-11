إعلان هام من هيونداي

أعلنت ماجستيك أوتو، الموزع الحصري لشركة هيونداي موتور في الجزائر، أنها تبحث عن وكلاء معتمدين لتمثيل علامتها التجارية في جميع أنحاء الوطن.

ودعت الشركة الراغبين والذين لهم خبرة في عالم السيارات بتقديم طلباتهم على العنوان الالكتروني [email protected]

هذا وحددت الشركة عدة معايير تعيين الوكلاء تتمثل في خبرة مثبتة في قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع، مرافق ومساحات تلبي معايير العلامة التجارية. القدرة على التوسع إقليميًا في عدة مناطق وولايات

إضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة والخدمة الخاصة بشركة هيونداي والالتزام بالحفاظ على مخزون كافٍ. من قطع الغيار.

وأكدت الشركة من خلال الإعلان أن آخر اجل لايداع الملفات يوم 17 جويلية 2025