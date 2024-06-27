إعلان هام من وكالة “عدل”

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أنه تم تعليق عملية حجز المواعيد عبر المنصة الرقمية الخاصة بذلك مؤقتا.

وأشارت الوكالة في بيان لها، أن عملية التعليق جاءت بغرض القيام بعملية التحديث والصيانه اللازمة. في حين تبقى عملية الإستقبال مستمرة بصفة عادية بالنسبة للمكتتبين الذين سبق لهم حجز موعد.

وطمأنت الوكالة كل المكتتبين أن عملية الإستقبال مستمرة بصفة عادية على مستوى جميع مصالحها التجارية. بالمديريات الجهوية طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس. من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى منتصف النهار، ومن الواحدة والنصف إلى الرابعة مساء.

كما ستقوم الوكالة بإعلام كل مكتتبيها بعودة خدمة حجز المواعيد عبر المنصة الرقمية فور الإنتهاء من عملية الصيانة والتحديث في اقرب الآجال.