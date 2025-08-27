إعلان القائمة الأولية للوكالات السياحية المعنية بتنظيم حج 2026

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، عن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ/2026م.

وأوضح الديوان في بيانه أن وكالات السياحة والأسفار المشاركة في العملية يمكنها تقديم طعن كتابي في النتائج ابتداء من يوم: 27 أوت 2025م، إلى 30 أوت 2025م على الساعة 12:00.

ويوجه الطعن في ظرف مغلق إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ويودع لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة - مديرة نشاط الحج – القبة في الآجال المحددة أعلاه.

وبمقتضى القرار رقم: 173 الصادر عن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، تم تشكيل لجنة انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار المترشحة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لهذا الموسم.

وجاء في البيان: بناءً على محضر عمل اللجنة المكلفة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار المترشحة للمشاركة في تنظيـم عمليـة الحـج لموسـم 1447هـ/2026م. فإن الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن عن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيـم العمليـة، وهي كالآتي: