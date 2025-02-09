إعلان هام لفائدة هذه الفئة من الموالين

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة جميع المربين لنعجات والمعزات يخص تموين المربين بمادة الشعير المدعم.

وأكد المديرية ذاتها أن هذا البرنامج وضعته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خصيصا لـ ( النعجات المعزات). وذلك من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية و أيضا تشجيع الإنتاج الوطني.

وحددت المديرية حصة الشعير الموزعة بـ 0.6 كغ في اليوم لكل رأس نعجة أومعزة. كما أن سعر مادة الشعير 2500 دج المقنطار الواحد.

ووضعت المديرية شروط الاستحقاق منها إيداع الملف على مستوى القسم الفرع الفلاحي ويتكون من:

طلب خطي لتزود بمادة الشعير المدعمة مع ذكر عدد النعجات ولأو المعزات.

على استمارة التصريح الشرفي الموجودة على مستوى القسم الفرع الفلاحي مع التوقيع وبصمة المربي والمصادقة عليها من

طرف رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عناية.

بطاقة مربي المسلمة من قبل الغرفة الفلاحية لولاية عناية.

رقم التعريف الجبائي.

وفي حالة إثبات بيع الكمية أو جزء منها المادة الشعير المدعم من طرف المربين المستفدين من هذه العملية، فسيتم إقصاء المعني بصفة نهائية من هذه العملية، علاوة على إتخاذ الإجراءات القانونية في إطار قانون محاربة المضاربة.