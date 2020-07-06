إغتصاب طفل سوري وتعذيبه لسنوات في قرية لبنانية يثير غضبا واسعا

هزت جريمة مروعة ضد طفل سوري في لبنان، الرأي العام في الوطن العربي، بعدما تداول مجموعة من الشباب على اغتصابه لسنوات.

ووقعت هذه الجريمة، في بلدة سحمر بلبنان، على يد مجموعة من الشباب، والذين قاموا بتعذيب الطفل الذي يبلغ من العمر 13 سنة فقط، جسديا ومعنويا لسنوات.

وانكشف أمر المتحرشين، بعد انتشار مقطع فيديو مصور يوثّق لحظات الاعتداء على محمد الذي واجه المعتدين بالصراخ أثناء محاولته الهرب من مكان إلى آخر، بينما سُمعت قهقهات المشتبه بهم.

وتعرض الطفل السوري والذي يعيش مع والدته اللبنانية ويعمل في معصرة البلدة، لعمليات اغتصاب وتحرش على مدى عامين، إلا أنه لم يستطع طيلة هذه المدة أن ينطق بكلمة واحدة خوفا من التهديدات.

إلى أن قام أحد المتحرشين، بالكشف عن الجريمة، بعد خلاف دار بينهم، ليلجأ إلى نشر مقطع فيديو مصور يوثق الجريمة، ويعكس لحظات الرعب التي عاشها الطفل.

وأعلن الإعلامي جو معلوف، الجمعة الماضية، أن الأمن العام اللبناني ألقى القبض على أحد المعتدين المشاركين في هذه الجريمة، ولا يزال يلاحق 7 متورطين آخرين.

وتصدر هاشتاغ “العدالة للطفل السوري” قائمة الأوسمة الأكثر تداولا في لبنان والعالم العربي، وشارك به العديد من الفنانين اللبنانيين والسوريين والإعلاميين والذين استنكروا هذه الجريمة البشعة.

جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود لايجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي

يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وانزل بهم أشد العقاب 🙏🏻🙏🏻 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 1, 2020

نطالب الحكومة اللبنانية في #لبنان بإعدام المجرمين اللي قاموا بتعذيب الطفل السوري والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره

وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الانسان ؟؟

بناشد كل الفنانين اخواني بضم صوتهم لصوت الحق والمطالبة بحق الطفل المغتصب .. حسبي الله ونعم الوكيل#اغتصاب_طفل_سوري pic.twitter.com/Ye4YbZO5eY — Diana Haddad 🕊 (@DianaHaddad) June 30, 2020

حين تنتهك البراءة فلا أمل في طفل طبيعي. إن لتعرض الطفل للتحرش والاعتداء الجنسي مضار كثيرة وآثار عميقة على عاطفته ونفسيته وسلوكه.

السكوت عن هذه الجريمة عار والقصاص من الوحوش البشرية حق.#العدالة_للطفل_السوري — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) July 2, 2020