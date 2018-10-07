إغتصاب ومقتل صحفية بلغارية حققت في إختلاس أموال الإتحاد الأوروبي بطريقة وحشية

تم العثور أمس السبت على الصحفية التلفزيونية فيكتوريا مارينوفا مقتولة بطريقة وحشية بإحدى الحدائق العامة في مدينة روسي ببلغاريا.

وأوضح المدعي العام لمدينة روسي أن فيكتوريا مارينوفا والبالغة من العمر 30 تعرضت لضربات على الرأس وإلى إختناق.

وأضاف ذات المسؤول أن الضحية فقدت هاتفها النقال ومفاتيح سيارتها، وكذا نظارتها، إضافة إلى جزء من ملابسها

من جهته وزير الداخلية البلغاري ملادن مارينوف أن الصحفية تعرضت كذلك للإغتصاب.

وقد فتحت السلطات البلغارية تحقيقا في الحادث الذي إهتز له الرأي العام في البلاد.

وللإشارة فإن الصحفية التلفزيونية فيكتوريا مارينوفاأجرت تحقيقا في فضيحة الفساد وإختلاس الأموال في الإتحاد الأوروبي في بلغاريا .