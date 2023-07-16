قناة النهار إغتناما لعطلة الصيف.. طالبات وتلميذات يشاركن في مخيمات حفظ القرآن الكريم بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2023 - 19:57 الجزائر شارك غرِّد أرسل 28 0 رابط دائم : https://nhar.tv/rv7ie الجزائر اقرأ أيضا رئيس الجمهورية : منا على 15 إلى 20 يوم مانقبلش نشوف أثر تع فياضانات قناة النهار 06 جويلية أمل ناصري تؤدي أغنيتها الجديدة حصريا في بلاطو النهار قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية : المستشفى بالنسبة ليا هو الطبيب ماشي المدير قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: النوي يسخر من وزارة الفلاحة بسبب رقمنة المواشي ووضع شريحة تتبع قناة النهار 13 جويلية طالع هابط: الشيخ النوي يشكر مسؤولي العاصمة بعد القضاء كليا على أزمة المياه القذرة بالرايس حميدو قناة النهار 04 جويلية طالع هابط : طوابير طويلة أمام الجزائرية للمياه من أجل الماء في قالمة .. مرحبا بكم في جزائر 2023 قناة النهار 02 جويلية صريح جدا: هذه هي الأكلات التي يفضلها الجزائريون في الولائم والأعراس .. قناة النهار 15 جويلية طالع هابط: أصحاب إنتاج الفحم بمعسكر يضربون قرار الوالي عرض الحائط ويواصلون تسميم السكان قناة النهار 11 جويلية سباق الخيول.. تراث بحاجة للاهتمام بالبيض قناة النهار 07 جويلية بجاية : موظفون يتطوعون للتنظيف الشواطئ من المخلفات السلبية للمصطافين قناة النهار 04 جويلية