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قناة النهار

إغتناما لعطلة الصيف.. طالبات وتلميذات يشاركن في مخيمات حفظ القرآن الكريم

بقلم قناة النهار
إغتناما لعطلة الصيف.. طالبات وتلميذات يشاركن في مخيمات حفظ القرآن الكريم
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/rv7ie
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