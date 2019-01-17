«إغراق السوق بـ80 ألف طن من البطاطا لكسر الأسعار» !

مدير ضبط الإنتاج وتوزيعه وتطويره في وزارة الفلاحة محمد خروبي لـ”النهار”:

سيتم إخراجها من غرف التبريد خلال شهري مارس وأفريل

كشف مدير ضبط الإنتاج وتوزيعه وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد خروبي، عن استراتيجية وطنية تتمثل في عملية تخزين مادة البطاطا التي وصلت إلى 25 الف طن إلى اليوم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تخزين مادة البطاطا إلى 80 ألف طن من أجل إغراق السوق بها خلال شهري مارس وأفريل.

وقال مدير ضبط الإنتاج، محمد خروبي، في تصريح خص به «النهار»، على هامش اللقاء الوطني لتقييم شعبة الطماطم الصناعية، إن وزارة الفلاحة والتمنية الريفية والصيد البحري، قامت بإخراج كميات من مادة البطاطا من المخازن شهري نوفمبر وديسمبر، من أجل الحفاظ على أسعارها في الأسواق سواء الجملة أو التجزئة.

مشيرا إلى أن عملية التخزين متواصلة، حيث بلغت إلى اليوم 25 ألف طن.

مؤكدا أن الوزارة ستخزن خلال أيام 80 ألف طن من أجل إغراق السوق بها خلال شهري مارس وأفريل لمواجهة المضاربين بهذه المادة الواسعة الاستهلاك.

وقال، محمد خروبي، إنه بتكثيف الإنتاج تترقب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جني 18 مليون قنطار من مادة البطاطا.

مؤكدا أن الوزارة كلفت الديوان الوطني للحلوم والخضر والفواكه والمخزنين الخواص بإخراج الكميات بانتظام، بهدف ضمان تموين الأسواق.

مضيفا أنه بعد دخول ولاية إليزي في إنتاج مادة البطاطا سيكون الإنتاج وفيرا طوال السنة.

كما أكد المتحدث أن الوزارة قامت بداية من أول أمس، الانطلاق في عملية توزيع كميات منتظمة من مادة الثوم بالأسواق بعد ارتفاع أسعاره، وستدوم إلى غاية 15 أفريل.

مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من عملية التوزيع لن يتجاوز سعر الثوم 60 دينارا.

ومن جهة أخرى، قال الأمين العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، إن مصالح الوزارة سجلت خلال الموسم الفلاحي 2017 /2018، ارتفاع بنسبة 17 من المئة للمساحات المغروسة من مادة الطماطم، أي 70223 هكتار، بإنتاج قدر بأزيد من 15 مليون قنطار.

مشيرا إلى أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ في الكميات المجمعة والمحمولة قرابة 8 ملايين قنطار أي بنسبة نمو تقدر 7 من المئة.

كما أضاف الأمين العام بالوزارة أن عملية غرس مادة الطماطم انطلقت بداية شهر سبتمبر الماضي، في المناطق الجنوبية للوطن.

مؤكدا أن الوزارة سترافق جميع المتعاملين من أجل تشجيعهم على الاستثمار في مجال التصدير.