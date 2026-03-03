إغلاق السفارة الأمريكية في الكويت حتى إشعار آخر
بقلم أسماء
أفادت السفارة الأمريكية في الكويت، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، عن إغلاقها “حتى إشعار آخر”، بسبب “التوترات الإقليمية المستمرة”.
و أوضحت السفارة أنها “ألغت جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة”.
و حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في العديد من دول الشرق الأوسط. بما فيها الكويت، على مغادرة البلاد فوراً عبر وسائل النقل التجارية نظراً لـ”مخاطر أمنية جسيمة”.
و يأتي إغلاق السفارة الكويتية بعد تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرتين مسيرتين خلال الليل.
