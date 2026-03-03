إعــــلانات
بقلم أسماء
إغلاق السفارة الأمريكية في الكويت حتى إشعار آخر
أفادت السفارة الأمريكية في الكويت، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، عن إغلاقها “حتى إشعار آخر”، بسبب “التوترات الإقليمية المستمرة”.

و أوضحت السفارة أنها “ألغت جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة”.

و حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في العديد من دول الشرق الأوسط. بما فيها الكويت، على مغادرة البلاد فوراً عبر وسائل النقل التجارية نظراً لـ”مخاطر أمنية جسيمة”.

و يأتي إغلاق السفارة الكويتية بعد تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرتين مسيرتين خلال الليل.

