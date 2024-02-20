إغلاق برج إيفل في فرنسا

أُغلق برج إيفل اليوم الثلاثاء بسبب إضراب موظفيه، حسبما أكد ممثل عن CGT لوكالة فرانس برس.

ونددت نقابتا شركة تشغيل برج إيفل (سيتي) بسوء الإدارة المالية للنصب. من قبل البلدية التي تمتلك 99% من رأس المال.

وأعربت النقابات عن أسفها يوم الاثنين في بيانها الصحفي الذي دعا إلى الإضراب.

وإذا قالت النقابات إنها “منفتحة على التفاوض” منذ يوم الاثنين، فإن مجلس مدينة باريس، المساهم الرئيسي. يرفض التفاوض في الوقت الحالي، حسبما أكد ألكسندر ليبورن قبل الجمعية العامة التي يجب أن تصدق على تجديد الحركة.

في منتصف العطلة المدرسية الشتوية وقبل خمسة أشهر من الألعاب الأولمبية (26 جويلية – 11 أوت). تريد CGT وFO إجبار مجلس المدينة على تغيير النموذج الذي يعتبرونه “لا يمكن الدفاع عنه”.

النقابتان، اللتان بدأتا بالفعل إضرابًا أدى إلى إغلاق Dame de Fer في 27 ديسمبر، في الذكرى المئوية لاختفاء غوستاف إيفل. تنتقدان مجلس المدينة “لسعيه إلى الربحية بأي ثمن وعلى المدى القصير”. .. ويطلبون منه أن يكون “معقولاً فيما يتعلق بمتطلباته المالية من أجل ضمان استدامة النصب التذكاري والشركة التي تديره”.

وتتم مراجعة مبلغ الرسوم التي يدفعها Sete إلى دار البلدية، وسعر القبول وميزانية الأعمال. وهي ثلاثة معايير مالية أساسية، مع تعديل عقد تفويض الخدمة العامة الذي يستمر حتى عام 2030.

وأشار إلى “تدهور مثير للقلق”.

وقد ضعف التوازن الاقتصادي لبرج إيفل، الذي عاد في عام 2023 إلى حضور أعلى مما كان عليه قبل كوفيد-19. مع 6,3 مليون زائر، بفعل عجز بنحو 120 مليون يورو خلال عامين من الأزمة الصحية (2020 و2021). ).

ولمواجهة هذه المشكلة، تمت إعادة رسملة شركة Sete لتصل قيمتها إلى 60 مليون يورو في عام 2021.

ولكن إلى خسارة الإيرادات تمت إضافة فاتورة إضافية معادلة – حوالي 130 مليون يورو. لتغطية التكاليف الإضافية لأعمال التجديد. المرتبطة بشكل أساسي بحملة الطلاء الحالية، الأمر المعقد. من خلال اكتشاف آثار الرصاص.