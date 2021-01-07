إغلاق حسابات ترامب على “تويتر وفيسبوك وسناب” مؤقتا

أغلق كل من “تويتر” و”فيسبوك” و”سناب” مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعم ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وحسب موقع “روسيا اليوم” فقد أخفى “تويتر” 3 تغريدات لترامب نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن.

وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونغرس.

وبعد استفحال الوضع، قال ترامب في تغريدة أزالها موقع “تويتر” لاحقا، “إن اقتحام المبنى كان رد فعل طبيعيا”.

كما ألقى ترامب باللوم على نائب الرئيس مايك بنس لافتقاره الشجاعة لمتابعة مزاعم تزوير الإنتخابات.

وأغلق “تويتر” حساب ترامب حتى 12 ساعة، بعد حذفه لتلك التغريدات ومقطع فيديو زعم فيه ترامب أن الانتخابات الرئاسية مزورة.

كما قام “فيسبوك” و”يوتيوب” المملوكان لشركة “Alphabet’s Google”، بإزالة الفيديو أيضا.

وأعلن “فيسبوك” في وقت لاحق أنه سيغلق صفحة ترامب لمدة 24 ساعة.

حيث قال نائب رئيس النزاهة، جاي روزن، إن فيديو ترامب يساهم في خطر استمرار العنف بدلا من تقليله.

وقالت الشركة إنها ستحظر المكالمات لجلب أسلحة إلى مواقع في جميع أنحاء البلاد، وستزيل أي دعم للأحداث في مبنى الكابيتول.

وانضم بعض موظفي “فيسبوك” إلى الدعوات المطالبة بإغلاق حسابات ترامب، وطالبوا بالشفافية من المديرين التنفيذيين حول كيفية تعاملهم مع الموقف.