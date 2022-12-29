إغلاق خام برنت عند 83 دولارًا للبرميل

أغلقت أسعار خام برنت، ليلة الأربعاء إلى الخميس، عند مستوى 83 دولارًا للبرميل. في ظل تزايد مخاوف المستثمرين من ارتفاع عدد حالات كوفيد 19 في الصين. وتأثيرها على الكميات النفطية المطلوبة خلال الفترة المقبلة من أكبر مستورد للنفط في العالم. وذلك بالرغم من التفاؤل من تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف الصين لقيود جائحة كورونا.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.07 دولار أو 1.3 بالمائة عند التسوية إلى 83.26 دولارا للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 57 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 78.96 دولارا للبرميل.

وسجّل النفط، الثلاثاء، أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي.