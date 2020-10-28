إغلاق مسجد بانتين في فرنسا لمدة 6 أشهر

صادق القضاء الفرنسي ، امس الثلاثاء، على القرار الذي اتخذته الدولة بإغلاق مسجد بانتين ، في منطقة باريس، حسب BFMTV.

وحسب قناة BFMTV سيبقى المسجد مغلقا لمدة ستة أشهر.

وتم اتخاذ قرار إغلاق مكان العبادة بعد تفجير كونفلان وسانت هونورين.

وطعن مسؤولو المسجد في القرار، حيث قدموا استئنافًا إلى المحكمة الإدارية.

وحكمت المحكمة الإدارية لصالح الدولة الفرنسية، حيث قامت بإغلاق المسجد.

وحسب قناة BFMTV تم استهداف مكان العبادة بشكل خاص لأنه نشر مقطع فيديو لوالد التلميذة وهو يدعو إلى التعبئة ضد صموئيل باتي.

وتم سحب الفيديو بسرعة بعد اغتيال استاذ التاريخ والجغرافيا، على يد لاجئ شيشاني، بعد أن تطاول على محمد رسول الله.