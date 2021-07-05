إغماءات شاطئ تنس.. 193 شخصا يغادرون المستشفى

غادر 193 شخصا المستشفى، بعد تلقيهم العلاج اللازم، بعدما تعرضوا للإغماء، مساء أمس الأحد، على مستوى الشاطئ المركزي بتنس في الشلف.

وحسب مصدر مسؤول على مستوى مديرية الصحة، للنهار اونلاين، فقد غادر 186 شخصا المستشفى، مباشرة بعد إسعافهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية ليلة أمس، فيما بقي 7 أشخاص تحت المراقبة الطبية إلى غاية صباح اليوم الإثنين.ليغادروا المستشفى بعد التأكد من تعافيهم من الأعراض التي أصيبوا بها.

هذا وأصدرت وزارة البيئة بيانا اليوم جاء فيه أنه وفي إطار مواصلة للتحاليل التي باشرها فريق وزارةالبيئة فور وقوع حادثة اغماء المصطافين بولاية الشلف بشاطئ تنس تحديدا، تنقل صباح اليوم تقنيي مخبر المرصد الوطني للبيئة والتنمية والمستدامة #onedd التابع لوزارة البيئـة

وعليه فقد تم أخذ عينات من المياه والهواء وإجراء التحاليل عليها بكل من ميناء تنس، شاطئ تنس المركزي، .شاطئ مارينا وواد علالة وعلى مستوى المنشآت المجاورة لمكان الحادث