إفتتاح أشغال الأيام الـ 53 الطبية الجراحية للجيش الوطني الشعبي

إفتتحت أشغال الأيام 53 الطبية الجراحية للجيش الوطني الشعبي، على مستوى نادي الموقع للجيش بعين النعجة. تحت إشراف اللواء، المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

وعرفت التظاهرة مشاركة أطباء باحثين، خبراء وعاملين في مجال الرعاية الصحية، ونشطها أساتذة وأطباء تابعين لمختلف المصالح الاستشفائية. إلى جانب أساتذة محاضرين من الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية كوريا ومملكة بلجيكا.

