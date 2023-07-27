إفتتاح أشغال قمة “روسيا-إفريقيا” بسانت بطرسبرغ بمشاركة الوزير الأول

إنطلقت اليوم الخميس أشغال القمة الثانية “روسيا-إفريقيا” ومنتداها الإقتصادي والإنساني بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية. بمشاركة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية. بحضور ممثلين عن 49 دولة إفريقية وهذا تحت شعار “من أجل السلم والأمن والتنمية”.

وخلال مراسم إفتتاح القمة ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى كلمة أكد فيها حرص بلاده على تعميق العلاقات التجارية والإستثمارية مع إفريقيا. منوها بالقدرات “الكبيرة” التي تتمتع بها القارة الإفريقية حيث أن الناتج الداخلي الخام لدولها ينمو بطريقة أعلى مقارنة بأقاليم عبر العالم.

و بعد أن أبرز التحولات السياسية والتحديات الصحية والطاقوية والتكنولوجية التي يأتي فيها هذا الحدث. واعتبر الرئيس بوتين أن الطبعة الأولى لقمة “روسيا-افريقيا” في 2019 أعطت دفعا للتعاون بين الطرفين حيث بلغ حجم التبادل التجاري البيني 18 مليار دولار في 2022 وهو رقم مرشح للارتفاع “أكثر في المستقبل”.

و قبيل جلسة الافتتاح الرسمية عقد الرئيس بوتين لقاء مع قادة الاتحاد الافريقي لاسيما رئيس جزر القمر غزالي عثماني. الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد.

و خلال اللقاء أكد بوتين أن روسيا منفتحة على التعاون مع القارة الافريقية في كافة المجالات. لافتا إلى أن الطرف الروسي يعتزم إعداد خطة “طويلة الأمد” لدفع التعاون مع القارة الإفريقية على كافة الأصعدة.

و أضاف الرئيس الروسي، أن بلاده تعد شريكا مهما لإفريقيا. معربا عن أمله في أن تتخذ مجموعة دول العشرين في قمتها المقبلة بالهند قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إليها. كما نوه من جانب آخر بارتفاع التبادلات التجارية بين روسيا والقارة الافريقية التي زادت بـ 35 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري 2023.

و من المرتقب أن تتوج اشغال المنتدى الاقتصادي بالتوقيع على سلسلة من العقود في المجال الاقتصادي والتجاري وفي ميدان الاستثمارات حسب الهيئة المنظمة.

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