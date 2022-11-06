إفتتاح أشغال مؤتمر الإتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات بسكيكدة

إنطلقت أشغال المؤتمر الـ12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات اليوم الأحد بسكيكدة تحت شعار “تجسيد السوق العربية المشتركة عبر الحوار الإجتماعي”.

وحضر أشغال المؤتمر، شخصيات نقابية من الجزائر ومن دول عربية. وذلك

ويتطلع المشاركون في هذا المؤتمر المنظم لأول مرة في الجزائر منذ تأسيس الإتحاد، إلى إيجاد آليات عمل مشترك من أجل لم شمل القوى العمالية العربية الناشطة في قطاع النفط والمناجم والكيماويات.

وكذا تنشيط السوق العربية المشتركة من خلال الحوار المجتمعي في ظل التحديات الجديدة.

بالإضافة إلى مناقشة جوانب تنظيمية لحصيلة نشاط الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات خلال العهدة السابقة 2017-2022.

ورسم المعالم الرئيسية لنشاط الإتحاد في العهدة المقبلة 2022-2027.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة 12 مذكرة متعلقة بتقرير نشاط الأمانة العامة للإتحاد في الجوانب التنظيمية والمالية في دورة “2017-2022”.

وكذا انتخاب الأمين العام ونوابه للدورة “2022-2027” زيادة عن البيان الختامي.