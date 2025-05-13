إفتتاح أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري-السلوفيني

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بريتس موسار، على مراسم افتتاح أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري-السلوفيني.

كما أشرف الرئيس تبون، رفقة الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا، روبرت غولو، على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وسلوفينيا.

وأشرف رئيس الجمهورية، رفقة الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا، روبرت غولو، على التوقيع على إعلان مشترك بين الجزائر وسولوفينيا.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، من طرف رئيسة جمهورية سلوفينيا بساحة الكونغرس بالعاصمة ليوبليانا.

وبعد الاستقبال الرسمي الذي خص به رئيس الجمهورية من طرف نظيرته السلوفينية. استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين ليستعرضا بعدها تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

كما قام رئيس الجمهورية، بوضع اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لروح ضحايا الحروب بساحة الكونغرس بليوبليانا.

وشرع الرئيس تبون، أمس الإثنين، في زيارة دولة إلى جمهورية سلوفينيا، بدعوة من نظيرته ناتاشا بيرتس موسار.