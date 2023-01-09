إفتتاح أول فضاء خدمات رقمي للقرض الشعبي الجزائري

إفتتح القرض الشعبي الجزائري، أول فضاء خدمات رقمية له. في إطار عصرنة خدمات هذا البنك العمومي وتحسين نوعيتها.

وتم تدشين هذا الفضاء الأول من نوعه بالنسبة للبنك على مستوى شارع العقيد بوقرة بلدية الأبيار. بحضور المدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري. ورئيس مجلس إدارة البنك عبد الكريم محتالي وعدد من الإطارات.

وأوضح قادري في تصريحات صحفية على هامش مراسم التدشين. أن هذه الخطوة تندرج في إطار إستراتيجية العصرنة التي شرع البنك في تنفيذها. والتي تتضمن أيضا العديد من المشاريع المهيكلة مثل تطوير النشاط النقدي والنظام المعلوماتي الجديد للبنك.

ويقوم هذا الفضاء الرقمي على مبدأ الإستخدام الذاتي، حيث تم تجهيزه بمحطتين إلكترونيتين تلامسيتين. تتيحان للزبون فرصة الاطلاع على الرصيد. والولوج إلى التطبيق الخاص بالبنك والاستفادة من جميع العروض التي يتيحها وكذا إجراء تحويلات بنكية.

ويتيح للزبائن أيضا إمكانية الدفع عبر الأنترنيت لتسديد مستحقات الإيجار من طرف مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. وتسديد الفواتير والخدمات على مستوى 25 منصة تجارية رقمية.

كما يوفر هذا الفضاء الرقمي الذي يعمل على مدار 7 أيام/7 و24 ساعة/24. موزع آلي للنقود وشباك بنكي آلي، يسمحان بالقيام بعمليات السحب عن طريق البطاقة البنكية والبطاقة الذهبية والإطلاع من خلالهما على الرصيد.

ويمكن لمستخدمي الموزع والشباك الآليين في المستقبل القريب الإستفادة من خدمة تغيير الرقم السري تفعيل البطاقة. إصدار كشف مصغر لعمليات البطاقة وضع وتغيير رقم الهاتف. مضيفا أن هذا الفضاء الرقمي الذي يعد إضافة نوعية وفرصة مواتية لتقديم خدمات أفضل على مدار الأسبوع. وهو ما يشمل أيضا منتجات جديدة في مجال الصيرفة الاسلامية”.

كما يتعلق الأمر بالحساب الاستثماري الإسلامي غير المقيد “تنمية” الإجارة المنتهية بالتمليك العقاري للمؤسسات. بالإضافة إلى نسخة جديدة من عرض المرابحة تجهيز “عتادي” المخصص للشركات والمهنيين. ومنتج المرابحة الخاص بالمركبات (سيارة / دراجة نارية) المخصصة للأفراد.

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