إفتتاح أول مركز للمراقبة التقنية للمركبات بتندوف قريبا 

سيستفيد سكان ولاية تندوف قريبا من فتح أول مركز للمراقبة التقنية للمركبات في إطار مشاريع دعم الاستثمار.

حسبما علم به اليوم الخميس لدى خلية الشباك الموحد غير الممركز بالولاية .

حيث بلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 400 مليون دينار حوالي 90 بالمائة.

وتقدر المساحة الإجمالية لهذا المركز الذي يعد الوحيد للمراقبة التقنية للسيارات على مستوى الولاية حوالي هكتار واحد.

بما في ذلك الحظيرة والجناح الإداري الذي تم الانتهاء منه بنسبة 100 بالمائة.

ومن المقرر أن يتم وضع التجهيزات والوسائل الضرورية لدخول المركز حيز الخدمة “قبل نهاية الصائفة”.

في حين تكفل صاحب المشروع بتكوين عدد من الشباب على مستوى المدرسة الوطنية للمراقبة التقنية من أجل تسيير هذا المركز.

علما أن المركز سيحظى بمتابعة لمدة سنتين من قبل الشركة الجزائرية-الفرنسية التي ستشرف على وضع التجهيزات وصيانة العتاد خلال هذه المدة.

ما سيسمح لمسيريها بالاستفادة من الخبرة وضمان خدمة تكون في مستوى تطلعات أصحاب المركبات.