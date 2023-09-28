إفتتاح إجتماع اللجنة الإفريقية للكونفدرالية الدولية لمؤسسات المؤلفين والملحنين

إفتتحت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الخميس، بفندق الجزائر. الإجتماع السنوي للجنة الإفريقية للكونفدرالية الدولية لمؤسسات المؤلفين والملحنين. الذي تستضيفه الجزائر من 27 الى 29 سبتمبر الجاري.

وحسب وزارة الثقافة، يشارك في الاجتماع، 15 دولة إفريقية لتسيير حقوق المؤلف. والهادف إلى تحديد استراتيجية مشتركة في مجال التعاون من أجل تطوير الإدارة الجماعية وحماية حقوق المبدعين في إفريقيا.

ويهدف هذا الإجتماع بالدرجة الأولى، الى وضع خطة عمل تمكن من تنسيق السياسات. وتوحيد الجهود من خلال استخدام الأدوات الرقمية ومعايير التقييم.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على ضرورة وضع برنامج رقمي لتتبع إستغلال المصنفات والأداءات.

ويعد هذا الاجتماع لحظة مفصلية لتشكيل مستقبل الإدارة الجماعية وحماية حقوق المبدعين في إفريقيا، إنطلاقاً من الجزائر. من خلال الديوان الوطني لحقــوق المؤلـف والحقـوق المجاورة. حيث ستلعب دورًا هامًا في تحقيق النتائج والمبادرات المستقبلية التي ستنبثق عنها،

كما أنه سيوفر فرصة فريدة لأصحاب الأعمال في صناعة الإبداع في إفريقيا، لتبادل الأفكار والتعاون. من أجل توحيد وإستمرارية مصالحهم المشتركة. لاسيما وأن حماية حقوق الملكية الفكرية والإدارة الفعالة لحقوق المؤلف أمورًا أساسية.

ومن بين البلدان المشاركة هذا العام، نجد “جنوب أفريقيا، ملاوي، السنغال، أوغندا، مالي، ساحل العاج، بتسوانا، زيمبابوي. مدغشقر، رواندا، البنين ، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، والجزائر وغيرها من الدول الافريقية. بحيث تلتزم جميعها بالبحث عن وسائل لتعزيز الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في إفريقيا.