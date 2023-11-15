إفتتاح ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 في شطرة الرابط بين بوغزول والجلفة

قام اليوم والي ولاية المدية جهيد موس بوضع حيز الخدمة ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 في شطرة الرابط بين بوغزول والجلفة.

وحسب بيان مصالح ولاية المدية المشروع بتكلفة مالية فاقت 270 مليار سنتيم فيما بلغت التكلفة الكلية 4الاف مليار سنتيم. والممتد على مسافة 7.5 كيلومتر.

كما لقي المشروع استحسان الساكنة ومستعملي الطريق الذين انتهت معاناتهم بدخول المشروع الهام حيز الخدمة.

وحول اهمية هذا المشروع أكد الوالي أنها تكمن في مساهمته في تسريع الحركة المرورية بين جنوب المدية والمنطقة الشمالية لولاية الجلفة،.

وأضاف الوالي انه هناك مشروع اخر قيد التنفيذ الطريق السريع “شمال/جنوب”، الذي يعبر ولايتي البليدة والمدية على مسافة 117 كيلومترا. حيث أنجزت 107 كلم منه في إقليم ولاية المدية.