إفتتاح الأسبوع الوطني الإعلامي والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي

شَاركت صبيحة اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي، بقصر الثقافة مُفدي زَكرياء. في إفتتاح فعاليات الأسبوع الوطني الإعلامي والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي، والمنظم من طرف وزارة التربية الوطنية.

وحضر الافتتاح وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الاتصال، ومشاركة مدراء مراكز التوجيه المدرسي والمهني. مستشاري التوجيه والارشاد المدرسي والمهني وممثلي القطاعات الحاضرة.

الجديد في هذه الأبواب المفتوحة، هو تقديم شروحات حول “شعبة الفنون”. التي تم استحداثها هذه السنة في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالثانوية الوطنية للفنون “علي معاشي”. حيث سنشهد بداية من السنة الدراسية القادمة 2023-2024 تنظيم أول بكالوريا في شعبة الفنون. التي تتكون من جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا.

وتستغرق مدة الدراسة فيها سنتان وتميزها أربع خيارات (الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح والسمعي البصري). علماً أن هذه الأبواب المفتوحة ستدوم إلى غاية 4 ماي الجاري وهي موجهة للجمهور الواسع والتلاميذ وأوليائهم.