إفتتاح الأيام الطبية الجراحية التاسعة واليوم شبه الطبي الأول

أشرف اللواء المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى، على مراسم افتتاح الأيام الطبية الجراحية التاسعة، واليوم شبه الطبي الأول.

وتم تنظيم التظاهرة، من طرف المستشفى العسكري الجامعي المختص في جراحة العظام وإعادة التأهيل الوظيفي وتركيب الأعضاء الاصطناعية ببوشاوي بالناحية العسكرية الأولى.

وحملت الأيام الطبية الجراحية التاسعة عنوان “أمراض الركبة، نهج متعدد التخصصات”، وجاء اليوم شبه الطبي الأول تحت عنوان “الرعاية شبه الطبية في مواجهة أمراض الجهاز الحركي، رعاية متكاملة”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أكد اللواء المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، أن هذا اللقاء العلمي يعد فضاءً مميزا لتبادل المعارف والخبرات في مجالات جراحة العظام وإعادة التأهيل الوظيفي والأطراف الاصطناعية.

بالإضافة إلى إبراز الدور الحيوي للفرق شبه الطبية في نجاح مهام مصالح الصحة العسكرية. وأن هذه التظاهرة العلمية تعكس الإرادة الثابتة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تطوير منظومة الصحة العسكرية. وتعزيز مكانة البحث العلمي والابتكار خدمة لجيشنا الوطني الشعبي.

ومن جهته، أكد المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي، على أهمية موضوع هذه التظاهرة الطبية. من خلال إبراز ومناقشة المواضيع والمسائل المتعلقة بأمراض الجهاز الحركي. وكذا تسليط الضوء على السبل المثلى لتقديم الرعاية الطبية التكاملية.

وفي نفس السياق تطرق المدير العام للمستشفى إلى آفاق المستشفى المستقبلية. والتي تشمل تطوير جراحة اعوجاج العمود الفقري، زراعة الخلايا الجذعية وتطوير جراحة اليوم الواحد.

وتهدف هذه الأيام الطبية إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي بين مختلف الكفاءات الوطنية. وكذا إثراء الجانب المعرفي والتطبيقي في مجال الجراحة ومختلف التخصصات الطبية التي ترتبط بأمراض الجهاز الحركي. والذي يعكس مجهودات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لضمان التكفل الصحي الأمثل لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي.