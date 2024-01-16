إفتتاح البطولة الجهوية للشطرنج للناحية الغربية للشرطة بالبيض

يحتضن أمن ولاية البيض البطولة الجهوية للشطرنج ما بين مصالح الشرطة للناحية الغربية للوطن. أيام 16-17و 18 جانفي الجاري بقاعة الرياضات السلام المحاذية لمقر الامن الحضري السادس. بحي بيطا في إطار البرنامج الرياضي المسطر للموسم 2024/2023.

أين أشرف صبيحة اليوم والي ولاية البيض نورالدين بلعريبي رفقة رئيس أمن الولاية بمعية رئيس المصلحة الجهوية للصحة النشاط الاجتماعي. والانشطة الرياضية على مراسيم إفتتاح البطولة الجهوية للرياضة الفكرية “الشطرنج” مابين مصالح الشرطة بحضور السلطات العسكرية، المدنية و القضائية .

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن البطولة يشارك فيها 62 متنافسا من كلا الجنسين ومن مختلف ولايات الناحية الغربية للوطن.”وهران ، معسكر ، تيارت ،تيسمسيلت ، سعيدة ، سيدي بلعباس ، تلمسان ، عين تموشنت ، البيض ، النعامة ، غليزان ومستغانم” يتنافسون بموجبها للتأهل الى البطولة الوطنية للمديرية العامة للأمن الوطني التي ستقام خلال الأشهر القليلة القريبة.