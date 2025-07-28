إفتتاح التسجيلات الأولية للالتحاق بصفوف الجيش الوطني

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، عن افتتاح التسجيلات الأولية بالنسبة للراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي.

وأكدت الوزارة للشباب الجزائري الراغب في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، ويطمح لضمان مستقبله. والمساهمة في الدفاع عن وطنه، أن الجيش الوطني الشعبي يستجيب لتطلعاته ويمنحه الفرصة ليصبحوا ضباطا، ضباط صف ورجال صف.

وهذا في صفوف القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، المديريات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني.

كما دعت وزارة الدفاع الوطني كل الشباب الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الولوج إلى الرابط التالي: https://preinscription.mdn.dz/

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