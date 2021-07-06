إفتتاح التسجيلات الخاصة بدورة التكوين والتعليم المهنيين لموسم 2021-2022

كشفت وردية خالدي، مديرة التوجيه والإمتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أنه إنطلقت اليوم عملية التسجيلات الخاصة بالتكوين المهني للموسم 2021- 2022 عبر المنصة الرقمية التابعة للوزارة.

وأضافت وردية خالدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة ستشرع في استقبال الرغبات على المستوى الوطني. ومن مختلف الأطوار التعليمية ويتعلق الأمر بتلاميذ الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي. كما أن فترة التسجيلات ستتفتح بالموازاة مع ظهور نتائج الامتحانات الدراسية للطورين الابتدائي والمتوسط.

و قالت في هذا الصدد، إن الوزارة خصصت أكثر من 350 ألف مقعد بيداغوجي بمختلف المراكز والمعاهد التابعة للقطاع. حيث ستتم التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة : www.mfep.gov.dz .

وأوضحت خالدي بأن الوزارة أدرجت عددا من التخصصات الجديدة لفائدة الراغبين في التكوين في مجالات تواكب حاجيات السوق. منها الصناعة السنيماطوغرافية واللباس السينيمائي وتطوير الحرف العائلية والبناء والأشغال العمومية وبناء السفن. مشيرة إلى أن التسجيلات ستتواصل إلى غاية ال 18 سبتمبر القادم وخصوصا للتلاميذ الذين لن يسعفهم الحظ في شهادة البكالوريا.